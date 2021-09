Queen Elizabeth: Offiziell bestätigt! Kate soll schon bald ihren Platz einnehmen

Zugegeben: Erst wären Charles (72) und Camilla (74) an der Reihe. Aber die Queen soll mit dem Thronfolger alles andere als glücklich sein. Ihr ältester Sohn gilt als (über-)ambitionierter Umweltschützer und hat sich in den Augen seiner Mutter oft zu sehr politisch eingemischt. Jüngst sorgte der Prinz laut "Das Neue Blatt" für Aufsehen, als herauskam, er habe sich gegen ein Honorar von 100 000 Pfund (umgerechnet ca. 116 000 Euro) für ein Abendessen "verkauft". Auch soll seine Frau keine große Lust auf die Krone haben. „Ich möchte am liebsten den ganzen Tag im Garten arbeiten“, verriet Camilla gerade erst in einer BBC-Sendung. Auch liegt ihr die Zeit mit ihren Enkeln sehr am Herzen.

Genauso sprechen die Werte einer Umfrage für sich: Demnach wünschen sich 47 Prozent der befragten Briten William als nächsten König, nur 27 Prozent wollen Charles.

Was auch auf einen baldigen Machtwechsel hindeutet: Kate und ihre Familie sollen nach Windsor ziehen, ganz in die Nähe der Queen. Ein Glück, dass die mit Kate eine Vertraute hat, die ihre Werte und Vorstellungen teilt. Der rettende Engel in der Not. Und den kann die Königin derzeit sehr gut gebrauchen.