Herzogin Kate und Prinz William: Baby-Drama mit tragischen Folgen

Denn besonders Prinz William weiß, was nach dem Tod der Queen auf sie zukommt. Und ein Kind passt da so gar nicht ins Konzept. Seine Thronfolge rückt näher, und seine Aufgaben als neuer Prince of Wales nehmen immer mehr zu. Diese Anforderungen lassen sich einfach nicht mit einem kleinen Baby vereinbaren. Sein Terminkalender ist so voll, dass nur wenig Zeit bliebe, um seinen Vaterpflichten nachzukommen.

Doch es ist kein Geheimnis, dass ein unerfüllter Kinderwunsch für ein Paar eine große Belastungsprobe werden kann. Auch wenn Williams Entscheidung gegen ein viertes Kind vernünftig sein mag, so dürfte es für Herzogin Kate doch schwer zu akzeptieren sein, dass ihre Familienplanung nun endgültig abgeschlossen ist. Hoffentlich ist es ihr Trost genug, dass bereits drei süße gesunde Kinder im Palast herumspringen...