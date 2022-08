Herzogin Kate & Prinz William: Ein kleines Mädchen! Prinz Louis hat sich verplappert

Prinz Harry

Hilferufe aus der Luxusvilla! Doch Meghan will davon nichts wissen

Das erste Mal geschieht es am 9. April 2021, um 2.52 Uhr wird die Alarmanlage in Harrys (37) und Meghans (40) Luxusvilla in Montecito zum ersten Mal ausgelöst. Laut Polizeiprotokoll werden die Beamten jedoch gleich wieder abbestellt, da "keine Hilfe benötigt wurde".