"Marvel"-Star Tessa Thompson: Sie lüftet ihr Body-Geheimnis

Wenn es darum geht, seine #Bodygoals zu erreichen, ist Marvel-Star Tessa Thompson definitiv ein absoluter Pro: In ihrem neuen Film "Thor: Love and Thunder" kann man der durchtrainierten US-Schauspielerin in ihrer Rolle der Valkyrie dabei zusehen, wie sie als Sidekick des nordischen Göttersohns einen Erzfeind nach dem anderen in die Flucht schlägt. Aber egal wie gut Tessa auch schon vor Drehbeginn in Shape war, für den Actionhelden-Streifen musste auch sie noch mal eine Schippe drauflegen. Zusammen mit ihrem Personal Trainer Nigel Morgan hat sie sich ein ausgeklügeltes Workout-Programm überlegt, um in nur zwölf Wochen Superhero-ready zu werden, und verrät, wie auch wir ganz easy in die Form unseres Lebens kommen …