Herzogin Kate & Prinz William: Hurra, Zwillinge! Ihr großer Traum geht in Erfüllung

Es heißt, die Handwerker haben nicht ein, sondern gleich zwei Bettchen in dem Zimmer aufgebaut. Eines mit rosa und eines mit blauen Accessoires. Als Kate von einer langjährigen Angestellten darauf angesprochen wurde, ob es diesmal vielleicht sogar zwei kleine Königsenkel werden, begann sie über das ganze Gesicht zu strahlen. Sie sagte kein Wort, doch es ist ziemlich eindeutig: Kate bekommt Zwillinge! Mit ihrem strahlenden Lächeln hat sie es selbst verraten. Das Personal am Hofe war so aufgeregt, dass sich die wunderbare Neuigkeit in Windeseile verbreitete.

Zudem hört man aus Palastkreisen, dass Kate bereits beim berühmten Norland College im südenglischen Bath nachfragen ließ, ob ein neues Kindermädchen bei ihr anfangen könne. Das Norland College ist die angesehenste Nanny-Schule der Welt. George, Charlotte und Louis haben schon eine Norland-Nanny, Maria Teresa Turrion Bor rallo. Seitdem George sechs Monate alt ist, arbeitet die Spanierin für die königliche Familie. Inzwischen gehen alle drei Kinder auf die Lambrook Schule in Berkshire. Ihre Nanny könnte sich tagsüber also durchaus um ein Baby kümmern. Doch als gefragt wurde, wie viele Kinder insgesamt betreut werden sollen, ließ Kate angeblich ausrichten: „Drei Schulkinder und zwei Babys, die vermutlich im Mai zur Welt kommen.“ Bei fünf Kindern ist es nur natürlich, dass die Familie mehr Unterstützung braucht! Nicht zu vergessen: In Anmer Hall leben keine Angestellten.

Traditionell hält sich der Hof mit Verkündungen zurück. Es kann aber nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Kate und William die gute Nachricht ganz offiziell bestätigen.