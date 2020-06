Herzogin Kate & Prinz William: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Nach dem "Megxit" ging es bei Kate und William drunter und drüber! So mussten die beiden nicht nur eine Reihe von Aufgaben von Meghan und Harry übernehmen, sie mussten auch ihr privates Leben, auf Grund der Corona-Pandemie, komplett neu ordnen. Kate und William mussten nämlich ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte Privatunterricht geben, da auch in England die Schulen geschlossen waren. Doch als ob dies schon nicht genug wäre, wurde Kate auch noch von ihrer Privatsekretärin Catherine Quinn verlassen! Oh je! Doch zum Glück kann die Beauty nun endlich wieder aufatmen!