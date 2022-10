Herzogin Kate & Prinz William: Missbrauch, Gewalt und Tränen! Ihr einstiges Glück ist Geschichte

Ein ehemaliger Schüler, der Autor Colin Mackenzie, berichtet von schwersten Misshandlungen durch den Direktor während seiner Schulzeit: "Das nächste, was ich wusste, war, dass er mir mit voller Wucht mit einer Reitpeitsche auf den Hintern schlug. Ich war sieben Jahre alt ..." Auch spricht er über sexuellen Missbrauch, Schikanen durch die Mitschüler: "Die Winter in Lambrook waren bitterkalt. Tagsüber fanden es die älteren Jungen lustig, die Hände der kleineren Jungen gegen die kochenden Heizkörper zu drücken, bis sie vor Schmerzen aufschrien."

Die schockierenden Details treffen Kate und William in einer Zeit, in der sie in tiefster Trauer um Queen Elizabeth (†96) sind. Die Hiobsbotschaften, sie reißen nicht ab. War die Wahl dieser Schule richtig? Ein wenig trösten könnte, dass die Schulzeit von Colin Mackenzie 70 Jahre zurückliegt und sich seitdem vieles in Lambrook verändert hat. Dennoch: Kate und William werden mit Argusaugen beobachten, wie es George (9), Charlotte (7) und Klein-Louis (4) dort ergeht.