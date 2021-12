Herzogin Kate & Prinz William: Neue Hiobsbotschaft erreicht den Kensington Palast!

Auch wenn Kate und William als Hoffnung der Krone gelten -vor allem seit dem Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry- scheinen sie im allgemeinem Aufgabenranking weit hinter Prinzessin Anne, Williams Tante, zu liegen. So wettert nun Royal-Expertin Daniela Elser gegenüber "news.com.au", dass sie Kate sogar als "arbeitsscheu" bezeichnen würde. Während Kate und William im vergangen Jahr nämlich auf 115 und 232 Engagements kamen, lag Prinzessin Anne bei 368 Engagements. Doch damit nicht genug! Weiter fügt sie hinzu, dass Kate und William durch dieses Handeln die Daseinsberechtigung der Krone gefährden würden: "Deshalb ist alles, was auch nur die vage Vermutung aufkommen lässt, dass sie überbezahlte Teilzeitkräfte sein könnten, von Natur aus gefährlich. Alles, was den Ruf der Cambridges beschädigt oder trübt, beeinträchtigt die Chancen, dass die Monarchie Bestand hat." Autsch! Harte Worte, die an William und Kate sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was die beiden über diese bösen Anschuldigungen denken, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu...