Prinz Harry: Völlig abgehoben! Das hätte Lady Diana nie gewollt!

Wenn Prinz Harry neben seiner sehr lauten Ehefrau überhaupt noch zu Wort kommt, geht es nur noch um sein Lieblingsthema: die mentale Gesundheit. Gerade wandte er sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit: "Viele Menschen auf der ganzen Welt sitzen in Jobs fest, die ihnen keine Freude bereiten", so der Prinz. Um dies zu ändern, solle man doch bitte seinen Job kündigen, um "seine psychische Gesundheit an erste Stelle zu stellen". Leicht gesagt für jemanden, der mit einem goldenen Löffel im Munde geboren wurde und sich jetzt mit Millionendeals über Wasser hält, nachdem ihm seine royale Familie den Geldhahn zugedreht hat.