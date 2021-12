Prinz William & Prinz Harry: Plötzlich ist alles anders!

So erzählt William, dass er auf dem Weg zum Internat immer gemeinsam mit Harry und Diana († 36) Tina Turners Hit "Simply the Best" gehört habe: "Auf dem Rücksitz zu sitzen und zu singen, fühlte sich wie ein echter, unbeschwerter Familienmoment an. Meine Mutter saß laut singend am Steuer, und wir haben sogar manchmal den Polizisten im Auto dazu bekommen, mitzusingen."

Wenn er das Lied heute höre, denke er an diese Fahrten und seine Mutter zurück. Auch Harry wird diese Zeilen hören und sich vielleicht besinnen, was die beiden doch noch, nach allem, was gewesen ist, verbindet. Auch erinnert sich William an seine emotional schwere Zeit als Rettungsflieger. Besonders der Autounfall eines kleinen Jungen lässt ihn bis heute nicht los. Auch Harry hat in Afghanistan Traumatisierendes erlebt. Eine weitere Verbindung. Jetzt muss er die Hand nur noch anpacken, die William ihm offensichtlich hinhält.