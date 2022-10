Herzogin Kate und Prinz William: Sie verrieten der Queen das süße Geheimnis am Sterbebett

Natürlich soll von dem neuen Babyglück noch nichts verraten werden und an die Öffentlichkeit durchsickern. Die Gründe sind plausibel: Zum einen soll Kate noch nicht über die kritischen ersten Wochen hinweg sein. Zum anderen befinden sich die Königsfamilie und Großbritannien noch immer in tiefer Trauer. Bereits jetzt mit solch fröhlichen Nachrichten zu kommen, würde die Prinzessin als pietätlos empfinden. Viel zu groß ist die Ehrfurcht vor Elizabeths Vermächtnis, als dass sie jetzt alle Aufmerksamkeit auf sich lenken würde.

Doch pflichtbewusst, wie William und Kate sind, hatten sie zumindest die Queen darüber informiert, dass Baby Nummer vier unterwegs ist. So fordert es die Tradition bei den Royals. Im Nachhinein mag es für das Thronfolgerpaar ein großer Trost sein, dass sie der Königin noch mitteilen konnten, dass sie wieder Eltern werden. Kurze Zeit später starb Elizabeth trotz ihres Alters unerwartet. Aber das Baby-Geheimnis nahm sie zumindest noch mit in die Ewigkeit.

Für Kate bedeuten die kommenden Wochen und Monate, ja sogar Jahre, ohnehin eine Zeit des Umbruchs: Ihr Schwiegervater Charles wurde König, sie und William rückten als Thronfolger nach. Aus der Herzogin von Cambridge wurde schließlich die Prinzessin von Wales – damals noch der Titel von Williams verstorbener Mutter Diana († 36). Automatisch werden ihnen nun mehr Pflichten und Verantwortung über geben. Plus: Sie leben jetzt mit dem Wissen, das nächste Königspaar zu sein. Da ist es gar nicht so einfach, nebenbei auch noch ein Kind zu bekommen. Aber: Gleichzeitig ist es auch ihre letzte Chance, um ihr Familienglück perfekt zu machen. Stecken sie erst mal in ihren neuen Aufgaben auf dem Thron fest, ist es fast unmöglich, eine Baby pause einzulegen.