Herzogin Meghan: Alles gelogen! Jetzt schießt ihr Bruder gegen sie

Meghans neue Netflix-Show "With Love, Meghan" ging gerade erst an den Start, schon kassiert die 43-Jährige Gegenwind! In der britischen TV-Show "TalkTV" ist ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. (58) zu Gast und lässt sich ordentlich über die neue Show seiner Schwester aus: Er bezeichnet sie nicht nur als "langweilig" und "eintönig", er behauptet zudem, Meghan würde lügen!

Meghan erzählt in der Netflix-Show, sie sei "mit dem Schauen von Kochsendungen aufgewachsen" und habe "die ganze Zeit" selbst am Herd gestanden. Laut Thomas Markle Jr. eine einzige Lüge! Ebenfalls soll ihre Mutter Doria Ragland schon immer "eine großartige Köchin" gewesen sein, Meghan behauptet allerdings, sie seien mit Fast Food aufgewachsen. Thomas stellt klar: "Wir waren nicht arm"! Meghan habe sogar als Kind "in vielen Restaurants in Hollywood" gegessen, erzählt er weiter.