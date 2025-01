Herzogin Meghan: Schlag ins Gesicht! Heftige Kritik an ihrer Netflix-Show

Schon der Trailer von Herzogin Meghans (43) neuer Sendung "With Love, Meghan" löste hitzige Diskussionen aus. Beobachter fühlen sich an die beliebte YouTube-Serie "Emma's Kitchen" von Emma Thynn, der Marchioness of Bath, erinnert. Von den Blumenkleidern bis zu den idyllischen Bienenzucht-Szenen – viele Details scheinen stark inspiriert zu sein. Alison Boshoff von der "Daily Mail" fasst zusammen: "Die Ästhetik der Show ist auch auffallend generisch. Die Marchioness of Bath, Emma Thynn, kleidet sich in hübsche Blumenkleider und ist von frischen Blumen umgeben, wenn sie in ihrer YouTube-Show 'Emma's Kitchen' kocht."

Doch nicht nur Emma Thynn wird als Vergleich herangezogen. Auch Prinzessin Kate (42) taucht immer wieder in den Diskussionen auf. Eine Szene, in der Meghan im Blumenkleid Honig sammelt, erinnert auffallend an Kates Fotos aus dem Jahr 2023, die sie beim Imkern zeigten. Ein spöttischer Kommentar auf Twitter findet besonders viel Zustimmung: "Sorry, aber das ist zu lustig. Sag mir, dass du die Prinzessin von Wales sein willst, ohne es zu sagen."