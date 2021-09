Herzogin Meghan auf Männerjagd: Jetzt plaudert eine ehemalige Freundin

"Ich kannte Meghan sehr gut. Ich war ihre erste Freundin hier in London. Ich habe sie dann in die Promikreise hier in London eingeführt. Sie musste ja hier erst mal die soziale Leiter aufsteigen, um weiterzukommen. Ich habe versucht, ihr zu helfen. (…) Meghan liebte es, Party zu machen, im Ernst! Als ich sie das erste Mal traf, war sie sofort Feuer und Flamme", offenbart Meghans ehemalige Freundin Lizzy Cundy nun laut "taff". Sie ergänzt: "Als ich sie das erste Mal traf, war sie sofort Feuer und Flamme. Ich erinnere mich noch, dass sie ein Glas Champagner in der Hand hielt und mir erzählte, dass sie unbedingt einen netten Mann kennenlernen will. Da ist ja nichts Falsches dran. Aber man merkte ihr an, dass sie extrem ambitioniert ist und weiterkommen wollte." Autsch! Worte, die an Meghan sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...