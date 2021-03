Herzogin Meghan: Avocado-Toast mit Feta und Kürbiskernen

Es ist kein Geheimnis, dass Herzogin Meghan ein waschechter Foodie ist. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry hat sie auf ihrem Blog "The Tig" diverse Rezepte mit ihren Lesern geteilt, die auch heute noch im Internet zu finden sind. Wenn Meghan in der Küche steht, schwört sie auf gesunde Zutaten, die lange Satt machen und ganz einfach in jedem Supermarkt zu finden sind! Selbst Klassiker wie Avocado-Toast verwandelt die Ehefrau von Prinz Harry ohne Probleme in ein ganz besonderes Geschmackserlebnis!