Herzogin Meghan: Der nächste Schlag für die royale Familie - Die Wogen werden immer tiefer

Ein deutlicheres Zeichen kann Meghan nicht setzten. Am 04. August wird die Beauty 40. Jahre alt. Wie berichtet wird, will die Ex-Herzogin für ihren Ehrentag ein rauschendes Fest mit der engen Familie und guten Freunden in ihrer Villa in Montecito feiern. Wie "Daily Mail" angeblich erfahren hat, soll Meghan für diesen Tag an die 65 Gäste eingeladen haben. Prinz Harry soll sogar persönlich eine Geburtstagstorte für seine Frau geordert haben. Der Kuchen soll in einer lokalen Bäckerei, verziert mit Blüten und Zuckerguss gebacken werden. Eigentlich ein schöner Plan. Doch das Traurige dabei: Die Windsors sollen auf der Gästeliste der Beauty nicht vermerkt sein. Was für ein herber Schlag! Auch wenn die Anreise für die Royales beschwerlich gewesen wäre, gefreut hätten sie sich über eine Einladung sicherlich dennoch...