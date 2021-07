Prinz Harry: Jetzt will ihn der Palast vor Gericht bringen

Was ist nur bei den Windsors los? Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Prinz Harry im kommenden Jahr durch den Buchverlag "Penguin Random House" seine eigenen Biografie auf den Markt bringen will. Er will dabei ein ehrliches Porträt von sich mit der Öffentlichkeit teilen und einen intimen Einblick in sein Privatleben geben. Doch wie es scheint, fürchten dabei einige ehemalige Mitarbeiter von Harry und Meghan um ihren guten Ruf. So wird darüber gemunkelt, dass Harry in seinem Werk viele Personen aus seinem ehemaligen Umfeld in einem schlechten Licht dastehen lassen könnte. Eine Tatsache, die für Harry bittere Konsequenzen mit sich zieht...