Herzogin Meghan: Vollkommen besessen - Wie lange geht das noch gut?

Wie nun eine Quelle laut "OK!" erklärt haben soll, ist Meghan absolut darauf fixiert, sich mit Heidi Klum anzufreunden. So soll sie schon bei einem ersten Aufeinandertreffen der beiden, als Meghan noch als Schauspielern für "Suits" vor der Kamera stand, in den höchsten Tönen über Heidi geschwärmt haben. Meghan soll 2013 auf ihrem Blog "The Tig" über Heidi verkündet haben: "Das letzte Jahr auf einer Golden Globes Afterparty entdecke ich den schönsten Menschen, den ich je gesehen habe." Doch Meghan soll angeblich mehr als nur ein Fan-Girl von Heidi sein. So offenbart der Insider: "Meghan ist besessen von Heidi und eifert ihr nach. Sie will so erfolgreich sein wie sie." Weiter heißt es: "Sie will Kontakt zu Heidi aufbauen und ihre beste Freundin werden." Doch handelt Meghan wirklich aus persönlichem Interesse an Heidi, oder steht vielmehr Kalkül dahinter? "Sie könnte Heidis Unterstützung und ihre Ratschläge gut gebrauchen", fügt die Quelle abschließend hinzu. Wie es für Meghan wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...