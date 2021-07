Herzogin Meghan: Eiskalt! Sie hat ihn einfach abserviert

Den Ring gab es per Post zurück

"Als Meghan durch ,Suits‘ immer erfolgreicher wurde, ist er alle paar Wochen nach Toronto gereist (Drehort der Serie), um bei ihr sein zu können", schreibt Lady Colin Campbell in ihrem Enthüllungsbuch "Meghan and Harry – The real story". "Während er dachte, dass die gemeinsame Zeit in Toronto ihrer Ehe guttun würde, hat seine Gegenwart bei Meghan genau den gegenteiligen Effekt gehabt. (...) Er wurde von Trevity-Trev-Trev, ohne den sie sich ein Leben nicht vorstellen konnte, zu jemandem, über den sie hinausgewachsen war."

Besonders bitter: Nach der Trennung soll Meghan nicht einmal das Gespräch mit Trevor gesucht haben. Ihren Ehering schickte sie ihm offenbar einfach per Post zu. "Es gab Meghan vor dem Ruhm und eine berühmte Meghan. Nach drei Staffeln ,Suits‘ rief sie mich an und sagte, ihre Ehe sei vorbei. Vielleicht hatte sie sich schon längst davor verändert und ich habe mich geweigert, das zu sehen", so Meghans langjährige Freundin Nikki Priddy. "Es war, als würde man einen Lichtschalter betätigen."

Und was sagt Meghans Ex-Mann Trevor dazu? In Andrew Mortons Buch "Meghan: A Hollywood Princess" erklärt er, er habe sich wie "Dreck unter Meghans Schuh" gefühlt. Autsch!