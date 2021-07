Herzogin Meghan: Enthüllt! Sie hat alles genau geplant

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben einen Mega-Deal mit Netflix an Land gezogen. Es soll sich dabei um eine animierte Serie namens "Pearl" handeln, in der ein zwölfjähriges Mädchen "von einer Vielzahl einflussreicher Frauen aus der Geschichte inspiriert wird". "Wie viele Mädchen in ihrem Alter, ist unsere Heldin Pearl auf einer Reise der Selbstfindung während sie versucht die täglichen Herausforderungen des Lebens zu meistern", erklärt Meghan in einem Statement.