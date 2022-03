Herzogin Meghan: Erwischt! Ihr mieser Schwindel ist aufgeflogen

Thomas wütet gegen Meghan

Jetzt geht Thomas noch einen Schritt weiter und versucht, seine Tochter öffentlich bloßzustellen. In einem 15-minütigen "YouTube"-Video zieht er über sie her und verrät sogar, dass er seine älteste Tochter Samantha Markle bei ihrer Klage gegen Meghan unterstützen wird. "Ich versuche seit fast vier Jahren, meine Tochter und ihren rothaarigen Ehemann in einem Gerichtssaal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ich wäre begeistert, meine älteste Tochter zu verteidigen", poltert er. Seiner Meinung nach könne Meghan ihre Aussagen, unter anderem aus dem Interview mit Oprah Winfrey, vor Gericht nicht belegen.

Die Klage wurde von Samantha in Tampa (Florida) bereits eingereicht. Sie fordert Schadensersatz in Höhe von 75.000 US-Dollar und fordert außerdem, dass Meghan die Anwaltskosten übernimmt. Der Grund für die Klage: In ihrem Oprah Interview hatte Meghan behauptet, dass sie als "Einzelkind" aufgewachsen sei und ihre Schwester für sie eine "praktisch fremde" Person sei. Zudem soll sie in "Finding Freedom" falsche Aussagen verbreitet haben.