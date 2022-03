Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Der Schlagabtausch geht in die nächste Runde

Scheinbar sind die Ausreißer Prinz Harry und Herzogin Meghan in der Welt der britischen Royals nicht mehr existent und daher nicht mehr erwähnenswert. So scheinen es zumindest Herzogin Kate und Prinz William zu sehen. Denn auch Harry und seine Kinder erscheinen nicht auf den Fotos. Es ist eine mehr als klare Botschaft an Harry und Meghan: Ihr gehört nicht mehr dazu!