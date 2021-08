Herzogin Meghan: Geheimer Plan enthüllt - Sie will in die US-Politik

Zutrauen würde sie es sich, keine Frage. Dazu passt auch, dass sie ihr rundes Wiegenfest nicht etwa mit einer schicken Party zelebrierte, sondern sich ein bis ins letzte Detail durchinszeniertes Video gönnte, aufgenommen in ihrem präsidial präsentierten Arbeitszimmer, um für ihre neue globale Kampagne zu werben. Mit dem bedeutungsvoll benannten Projekt "40x40" und den vereinten Kräften ihrer VIP-Freundinnen, darunter Polit-Veteranin Hillary Clinton, Sängerin Adele, Kanadas First Lady Sophie Trudeau, Designerin Stella McCartney und Schauspiel-Kollegin Melissa McCarthy will sie Frauen, die wegen der Corona-Pandemie ihren Job verloren haben, beim Wiedereinstieg ins Berufsleben helfen. Wie genau das funktionieren soll, ist unklar, aber zumindest klingt es toll. Und erinnert wohl kaum zufällig an die "60 for 60"-Initiative von Barack Obama: Auch dort geht es darum, der Gesellschaft entweder Zeit oder Geld zu spenden.

Meghan orientiert sich nicht zum ersten Mal an ihrem Ex-Präsidenten. Seit dem Megxit folgen sie und Harry dem Weg der Obamas, sahnen ähnlich lukrative Medien-Deals ab. Barack und Michelle sind sogar gute Bekannte der Sussexes, die Herzogin könnte die beiden Polit-Profis also sogar direkt um Tipps anhauen, wie man es ins Oval Office schafft – oder zumindest in die Nähe der mächtigen High Society. Schließlich darf Meghan sich nach dem endgültigen Bruch mit dem britischen Königshaus endlich wieder politisch engagieren. Seit frühester Kindheit kämpft sie für Chancengleichheit von Frauen und Männern und bezieht immer wieder klar Stellung gegen Rassismus, ist auch in Klimafragen meinungsstark unterwegs. Gerade erst wurde sie mit einem Umweltpreis der Charity-Organisation "Population Matters" geehrt. Klar, bis ins Weiße Haus ist es von da aus noch ein sehr weiter Weg. Aber Meghan ist ja auch erst vierzig – und die ganze Welt bis zur Queen persönlich kennt ihren gnadenlosen Ehrgeiz, mit dem sie ihre Ziele durchsetzt...