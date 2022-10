Herzogin Meghan: Gemeiner Verrat! Jetzt zieht sie Dianas Erbe in den Dreck

Als Meghan 2016 Harry kennenlernte, war sie 35, erfolgreicher TV-Star, geschieden – und alles andere als naiv. Sie erklärte damals über ihr Vorbild, eine Comicfigur: "Ich wollte immer She-Ra, Prinzessin der Macht, sein. Eine königliche Rebellin, die für ihre Stärke bekannt ist."

Kaum vorstellbar, dass diese ehrgeizige, erfahrene Frau dann an den Intrigen des Palastes gescheitert, ja sogar fast zerbrochen sein soll. Jetzt verriet Meghan, 2019, als sie mit ihrem Söhnchen Archie (3) schwanger war, so depressiv gewesen zu sein, dass sie sich umbringen wollte. Ehemann Harry (38) habe ihr einen Therapeuten besorgt. Wollte sie damit Dianas Schicksal noch toppen? Die gestand einmal zutiefst erschüttert, dass sie sich während ihrer Schwangerschaft mit ihrem ältesten Sohn William (heute 40) die Treppe im Sandringham Palast hinuntergestürzt hatte. Weil Charles lieber mit seiner damaligen Geliebten Camilla (75) zusammen war als mit ihr.

Während Diana in ihrer Verzweiflung an Bulimie erkrankte, lächelte Meghan am Tag nach ihren angeblichen Selbstmordgedanken wieder strahlend in der Royal Albert Hall an Harrys Seite. Eine Königin der Herzen wird sie wohl nie!