Herzogin Meghan: Harry hat genug von ihren Lügen

Keine Frage, Harry liebt seine Meghan nach wie vor. Aber das Leben mit ihr ist eben auch ziemlich anstrengend! Da kommt es vielleicht durchaus gelegen, wenn der Boss auf Anwesenheitspflicht pocht … Apropos Boss, auch die Queen drängt noch immer darauf, ihren geflüchteten Enkel mal persönlich ins Gebet zu nehmen. Und Überraschung: Jetzt hat Harry zugestimmt! Ende Juni wird er nach England fliegen, um Anfang Juli der Enthüllung einer Statue zu Ehren seiner Mutter Diana († 36) im Garten des Kensington-Palastes beizuwohnen. Natürlich ebenfalls ohne Ehefrau Meghan – die erwartet nämlich in diesem Zeitraum ihr zweites Baby! Es scheint also ganz so, als würde sich Harry ein paar Freiräume schaffen. Doch genau das dürfte der Herzogin a. D. gar nicht in den Kram passen, schließlich funktioniert ihr geplantes Geschäftsmodell als Filmproduzentin und Freiheitskämpferin ja nur als "Ehefrau von …"! Da ist es halt schon blöd, wenn der Kerl nie da ist. Ganz abgesehen davon, dass in Meghans Karriereplan eigentlich keine Elternzeit vorgesehen war, jedenfalls nicht für sie selbst! Doch wenn der Papa ständig auf gepackten Koffern sitzt, muss sich Mama Megs wohl oder übel selbst um Söhnchen Archie (wird im Mai 2) und das kleine Töchterchen kümmern, und zwar zu Hause.

Im Umfeld des Paares wird bereits gemunkelt, dass Harrys Job- und Reisepläne für einigen Ärger in der 14-Millionen-Villa in Montecito gesorgt haben! Und nicht nur das: Auch Meghans Attacken gegen Harrys Familie, die zum Teil zwischenzeitlich als Lügen entlarvt wurden, sollen Harry schwer zu schaffen machen. Schließlich hatte er sich mit seinem Weggang aus dem Palast ein Leben abseits von Presserummel und Familienstress erhofft – doch stattdessen steht er nun im Auge des (Shit-)Sturms, den seine Gattin angezettelt hat… Meghans Halbschwester Samantha Markle (56) jedenfalls sieht schon jetzt schwarz für Harrys Zukunft: „Ich sehe, dass das Ganze in einer Scheidung endet. Mir tut Harry leid. Er wurde Opfer von Meghans Soziopathie. Sie hat ihn von seiner Familie, all seinen Freunden und dem Leben, das er kannte, weggezogen“, erklärte sie dem Online-Portal "TMZ". Und nun bettelt auch noch Meghans Vater Thomas Markle (76) bei Oprah darum, seine Sicht der Dinge auspacken zu dürfen … Es wird also alles nicht leichter für Harry! Einen finalen Schlussstrich wird er trotz allem nicht so schnell unter seine Ehe ziehen, vielleicht sogar nie, zu groß wäre der öffentliche Druck. Aber wenigstens kann er künftig mal ein bisschen abschalten – auf dem Weg zur Arbeit oder im Flieger nach England …