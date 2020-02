Prinz William & Herzogin Kate: Traurige Trennung! Die Ereignisse überschlagen sich!

Bei den britischen Royales ist ordentlich was los! Aktuell weilen Herzogin Meghan und Prinz Harry noch in Kanada, um sich von dem Rücktritt aus dem Königshaus zu erholen. Aber auch Kate und William sollen das Königreich schon bald verlassen. Doch warum?

Kate und William treten Auslandreise an

Wie nun enthüllt wurde, sollen und in einigen Wochen nach Australien fliegen, um mit den Opfern der verheerenden Brände zu sprechen. So heißt es zumindest durch die australische Zeitung "Sydney Morning Herald". Bereits Anfang des Jahres verkündeten William und Kate via " ": "Wir sind nach wie vor schockiert und tief betrübt, von den Bränden zu hören, die in weiten Teilen Australiens Häuser, Lebensgrundlagen und die Tierwelt zerstören." Dass die beiden nun nach Australien fliegen, zeigt erneut, wie sehr das königliche Paar von dem schrecklichen Unglück ergriffen ist. Doch mit ihrer Reise nach Australien könnte auch ein trauriger Abschied verbunden sein...

Müssen Kate und William Abschied nehmen?

Obwohl Kate und William schon des Öfteren auf Auslandsreise waren, ist es jedes Mal immer wieder schwer zu ertragen, Abschied von ihren Kindern zu nehmen. Diese Herausforderung könnte ihnen nun auch während ihrer Australien-Reise bevor stehen, da bis jetzt noch nicht darüber berichtet wurde, dass auch , und Prinz Louis ihr Eltern begleiten werden. Bleibt somit nur abzuwarten, wann die genaueren Infos zu der Reise bekannt gegeben werden. Wir können definitiv gespannt sein...

