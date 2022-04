Herzogin Meghan: Ihr geheimer Plan wurde entlarvt!

Anlässlich der Invictus Games in Den Haag reisten Herzogin Meghan und Prinz Harry in die Niederlande. Dort wurde das Pärchen bereits von Fans sowie Kritikern sehnsüchtig erwartet. Unter ihnen auch ein Experte für Körpersprache. Darren Stanton ist sachkundig im Bereich Körpersprache und berichtete gegenüber der "Marie Claire", was ihm bei dem Besuch von Meghan aufgefallen ist.

"Während sie mit den Massen in den Niederlanden interagierte, zeigte Meghan ein ähnliches Verhalten Prinzessin Diana“, berichtet Darren Stanton im Interview. "Sie freute sich, mit der Öffentlichkeit zu interagieren. Und es gibt großartige Aufnahmen von ihr, wie sie ein junges Mädchen in der Menge umarmt", beschreibt der Experte gegenüber des Magazins.

Ein Vergleich, den Herzogin Meghan vermutlich sehr ehren und freuen wird. Schließlich weiß sie, wie viel Lady Diana ihrem Ehemann und dem britischen Volk bedeutet. Wollte die royale Gattin genau das mit ihrem Europa-Besuch bewirken? Schließlich wurden die kritischen Stimmen gegenüber dem Prinzen und seiner Ehefrau in der letzten Zeit immer lauter und auch im Palast ist die royale Gattin ziemlich in Ungnade gefallen...