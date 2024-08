Herzogin Meghan: Ihre Rückkehr nach England sorgt für Stress

Wie die britische "Sun" berichtet, lädt das Milliardärs-Brautpaar die Sussexes in den elitären Golfclub Stoke Park vor den Toren Londons, den es für gleich zwei weitere Monate angemietet hat. Warum Meghan und Harry ausgerechnet zu diesem Anlass mit ihren Vorsätzen brechen sollten? Na klar, des Geldes wegen! Die VIP-Gästen werden vor Ort nicht nur mit einem unvergleichlichen Luxus-Programm verwöhnt, es winkt auch noch eine saftige Gage! So kassierte etwa der Biebs allein für seinen Auftritt in Mumbai schlappe zehn Millionen Dollar…

Angesichts einer solchen Aufwandsentschädigung dürfte sogar die bockige Meghan schwach werden – obwohl der Shitstorm vermutlich Orkanstärke annähme, würden sie und Harry tatsächlich anreisen! Bei vielen Royalisten sorgt es schon jetzt für blanke Wut, dass die Exil-Royals zwar für ein wildfremdes Paar nach London kommen, Harrys an Krebs erkrankter Vater König Charles ihnen hingegen keinen Besuch wert war. "Wie geldgeil kann man bitte sein?!" und "Einen krasseren Verrat gegenüber Harrys Familie gibt’s wohl nicht", hagelt es in den Kommentarspalten böse Kritik. Ob Meghan und Harry drauf pfeifen? Abwarten ...

