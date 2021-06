Herzogin Meghan: Ihr großer Traum ist zerplatzt wie eine Seifenblase

Erst vor einigen Tagen erschien das Kinderbuch "The Bench" von Herzogin Meghan und wird seitdem in einer Vielzahl von Stores und Online zum Verkauf angeboten. Doch während Kinderbücher von Celebrities meist einschlagen wie eine Bombe, ist das Werk von Herzogin Meghan ein echter Ladenhüter. Vor allem in der ehemaligen Heimat ihre Mannes Prinz Harry soll so gut wie niemand Interesse an "The Bench" haben. So berichtet "Daily Mail" nun, dass es das Buch in den Bestsellerlisten von Amazon UK noch nicht mal unter die besten 200 Neuerscheinungen geschafft hat. Stattdessen dümpelt es auf Platz 205. Autsch! Wie bitter! Scheinbar können die Briten Meghan und Harry immer noch nicht verzeihen, dass sie der Krone den Rücken zugekehrt haben.

Wie es Meghan mit diesem Rückschlag geht, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...