Herzogin Meghan: Damit hat keiner gerechnet! Ihr Entschluss steht fest

Als Herzogin Meghan ihr Buch "The Bench" schrieb, glaubte sie daran, dass es ein großer Hit werden würde. Doch schon kurz nach der Veröffentlichung folgte die große Enttäuschung. Auf Amazon häufen sich bereits die negativen Bewertungen von frustrierten Lesern. Ihre Geschichte wird in den Rezensionen als flach, langweilig und nicht sonderlich originell bezeichnet. Ein bitterer Schlag für die Ehefrau von Prinz Harry! Doch sie steckt den Kopf nicht in den Sand...