Herzogin Meghan: Ihre nächste Lüge wurde entlarft!

Als Herzogin Meghan im Mai 2018 Prinz Harry heiratete, begann eine neue Ära fürs Königshaus. Denn damit heiratete zum ersten Mal eine Frau mit afroamerikanische Wurzeln in die Monarchie ein. Ihr Wurzeln wurden von Meghan oft als Symbolbild genutzt, für die Solidarisierung mit Menschen mit Migrationshintergrund.

Doch damit nicht genug! Im Interview mit "The Cut" behauptet sie sogar, ein männliches südafrikanisches Mitglied der Besetzung von "Der König der Löwen" habe ihr bei ihrem Besuch in London erzählt, dass man bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry auf den Straßen Südafrikas "genau so gejubelt habe wie damals, als Nelson Mandela aus dem Gefängnis befreit wurde". Zur Erklärung: Nelson Mandela war von 1994 bis 1999 Präsident von Südafrika und kämpfte sein Leben lag gegen die Apartheid. Deswegen verbrachte er sogar 27 Jahre im Gefängnis. Kein Wunder also, dass Meghans Aussage für viel Wirbel sorgt. Denn viele finden den Vergleich mehr als unpassend.

Doch es kommt noch dicker: Denn nun verrät besagter Schauspieler, er habe sowas nie gesagt! Lügt Meghan also?