Herzogin Meghan: In Gefahr? Die Sorgen nehmen kein Ende

Doch in den USA ist die Einreise mit einer Drogenvergangenheit strengstens verboten. Sollte Trump tatsächlich wieder ins Weiße Haus ausziehen, könnte also erneut ein böses Erwachen drohen: "Prinz Harry hätte nicht damit gerechnet", so Quinn, "dass so etwas möglich ist, da die normalen Regeln für einen königlichen Prinzen nicht gelten. Aber ihm wird zunehmend klar, dass es in den Vereinigten Staaten eigentlich nicht viel zählt, ein Prinz zu sein."

Harry und Meghan sollen bereits einen Anwalt eingeschaltet haben, "um sich beraten zu lassen". Denn für Meghan kommt ein Umzug zurück nach England auf keinen Fall in Frage. Es scheint, als stünden dem Paar nach der kurzen Windstille nun besonders stürmische Zeiten bevor.