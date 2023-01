Prinz Harry: Mit diesen schönen Frauen war er vor Meghan zusammen

Prinz Harry">Prinz Harry">Prinz Harry">Prinz Harry könnte glücklicher nicht sein - also mit seiner Frau Herzogin Meghan">Herzogin Meghan und seinen Kindern Archie und Lilibet. So inszeniert sich das Paar zumindest in ihrer "Netflix"-Doku überschwänglich. Harry und Meghan fühlen sich füreinander bestimmt und schweben seit 2016 auf Wolke 7. Doch gemeinsam ist das Paar einen langen und steinigen Weg gegangen. Was zunächst als märchenhafte Beziehung begann, entpuppte sich als die größte Herausforderung für Herzogin Meghan, aber auch Prinz Harry. Der ewige Krieg mit der royalen Familie prägte nicht nur die Ehe der beiden, sondern führte auch zu ihrem Ausstieg aus der Monarchie und der Flucht in die USA. Doch obwohl nun ein ganzer Ozean zwischen den verkrachten Familienmitgliedern liegt, hat sich nichts an den prekären Verhältnissen und fiesen Anschuldigen von beiden Seiten geändert. Nun setzte Prinz Harry mit der Veröffentlichung seiner Memoiren dem Ganzen noch die Krone auf. Besonders die Beziehung zu seinem Bruder und seinem Vater hat gelitten. Ob die Familie jemals wieder zueinanderfinden wird, ist fraglich. Die Wunden sind einfach viel zu tief - auf beiden Seiten...