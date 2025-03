Herzogin Meghan: Intime Einblicke! So süß ist die kleine Lilibet

Auf ihrem Instagram-Account überrascht Meghan nicht nur mit schönen Erinnerungen aus dem Familienalbum, sondern zeigt auch eine besondere Facette ihres privaten Lebens. Besonders aufsehenerregend ist ein noch nie gesehener Schnappschuss, der Prinz Harry mit Tochter Lilibet zeigt. In lässiger Strandkleidung sitzt er mit seiner kleinen Tochter auf dem Schoß, während sein liebevoller Kuss auf Lilibets Kopf die Herzen der Community eroberte. So süß! Selten zeigt das royale Paar seine Kinder so öffentlich!

In der gleichen Fotoserie präsentiert die Herzogin außerdem zwei Fotos mit ihrer Mutter Doria Ragland, welche symbolisch für die starke Verbindung zwischen den Frauen in ihrer Familie steht – von ihrer Kindheit an bis heute.