Harry & Meghan: Wird ihre neue Serie auf Netflix ein Flop?

Wer wissen will, welche Filme und Serien derzeit auf Netflix trenden, muss einfach einen Blick auf dem Streamingdienst werfen. Denn täglich werden dort die Top 10 präsentiert. Und obwohl "Polo" erst seit kurzem draußen ist, sei die Serie bisher in Deutschland kein einziges Mal dort aufgetaucht. Und auch in anderen Ländern sieht es nicht gut aus für Harrys neues Herzensprojekt. Stattdessen sind unter anderem die Serien "La Palma", "Black Dove" oder "The Madness" aktuell vorzufinden. Könnte dies das frühe Anzeichen für einen Flop sein?