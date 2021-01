Herzogin Meghan: Jetzt holt ihre Schwester Samantha zum finalen Schlag aus!

Samantha erklärt weiter, sie in ihrem Werk "The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1" beleuchten will, "was hinter verschlossenen Türen vor sich ging, was die Welt nicht wusste." Sie fügte hinzu: "Ich weiß nicht, ob Meghan sich damit wohlfühlen wird. Einige Dinge wird sie und einige Dinge wird sie nicht mögen. Menschen, die nichts zu verbergen haben, haben nichts zu befürchten. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Es kommt darauf an, ob die Wahrheit für den Einzelnen eine Priorität ist oder nicht." Oh je! Wie Meghan wohl auf das Werk ihrer Halbschwester reagieren wird? Wir können gespannt sein...