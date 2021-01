Queen Elizabeth: Große Trauer um Mitglied der britischen Royals!

Die vergangenen Monate gingen auch an Queen Elizabeth nicht spurlos vorüber. So musste die Monarchin nur nicht nur den "Megxit" ertragen, auch der Sex-Skandal um ihren Sohn Andrew sowie die Corona-Pandemie setzten der Königin gewaltig zu. Doch damit nicht genug! Während all die Hoffnung der Königin auf dem neuen Jahr lag, muss sie nun zu Jahresbeginn den nächsten Tiefschlag ertragen. So schloss ihre Cousine im Alter von 88 Jahren für immer ihre Augen...