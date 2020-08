Herzogin Meghan: Jetzt spricht sie erstmals über die Queen!

Seit ihrem Austritt aus dem Königshaus haben Meghan und Harry mit der Krone nicht mehr viel am Hut. So haben sie mittlerweile nicht nur ihre Titel abgegeben, auch die meisten ihrer Projekte wurden in der königliche Familie verteilt. Doch von einem Amt fällt es Meghan und Harry scheinbar schwer, sich zu trennen: dem Queen‘s Commonwealth Trust! So sind beide, trotz Austritt, nach wie vor die Vizepräsidenten der Organisation. Wie sehr ihnen diese Arbeit am Herzen liegt, berichtet Meghan nun in einer rührenden Botschaft an die Queen...