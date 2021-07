Herzogin Meghan: Jetzt will sie das Glück von Herzogin Kate zerstören

Doch kaum war Prinz Harry zurück in Amerika, legte Meghan los. Sie verbot ihrem Mann laut "Neue Post" sofort, auf Nachrichten aus England zu antworten! So will sie verhindern, dass es zur endgültigen Versöhnung kommt und Kate wieder mehr Einfluss auf Harry hat.

Meghan selbst telefonierte mehrmals mit ihr, war dabei natürlich immer recht freundlich. Schließlich wollte sie herausfinden, was im Palast passiert. Kein Trick war der ehemaligen Schauspielerin zu schmutzig, um die Beliebtheit ihrer Schwägerin zu sabotieren. Ihre Behauptung, Kate habe sie zum Weinen gebracht, brachte nicht den erhofften Erfolg. So änderte sie die Strategie und beauftragte ihr Team damit, sie in ein schlechtes Licht zu rücken! Nachdem Kate mit William und Sohn George (7) im Stadion ein Fußballspiel besuchten, hieß es plötzlich, sie würde ihren Sohn vorführen. Und wer passte in der Zeit auf Charlotte (6) und Louis (3) auf? Doch nicht etwa eine Nanny? Ist Kate gar keine so gute Mutter, wie alle glauben?

Doch wenn Tante Meghan sich mal die Mühe gemacht hätte, ihren Neffen richtig kennenzulernen, wüsste sie, dass er ein riesiger Fußballfan ist – und ihn nichts glücklicher machen könnte, als die englische Nationalmannschaft live spielen zu sehen. Ihre ersten Angriffe blieben bislang wirkungslos. Sollte aber keiner ein Machtwort sprechen, wird Meghan immer neue gemeine Intrigen spinnen …