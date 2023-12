Herzogin Meghan: Keine Lust auf Versöhnung! Sie schießt weiter Giftpfeile

Allein die Ankündigung kommt einer Kriegserklärung nahe: "Einblicke in die royale Familie und den Überlebenskampf der Monarchie", verspricht Autor Scobie. In seinem zweiten Werk zum Thema britische Monarchie gehe es um die Geschichte eines "unbeliebten Königs", um einen "machtgierigen Thronfolger" und eine Königin, die alles dafür tun würde, "um ihr Image zu wahren".

Nicht zu vernachlässigen ist natürlich der rührselige Handlungsstrang über einen Prinzen, der ob all der Anfeindungen aus den eigenen Reihen gezwungen war, ein neues Leben in Kalifornien zu beginnen. Die Rollen sind klar verteilt: Charles und Camilla sind die Bösewichte, Meghan und Harry die armen Bauernopfer der "Firma". Wobei Meghans Part diesmal komplexer daherkommt als in Scobies explosivem Erstling "Finding Freedom": Die Herzogin wird als gutwillige Mediatorin dargestellt, die ihrer bösen Schwiegerfamilie über alle Abgründe hinweg die Hand reicht. Wie das geht? Nun, heimlich soll sie laut Scobie Kontakt zu Schwiegerpapa Charles halten, ihm regelmäßig Bilder seiner Enkelkinder Archie und Lilibet schicken. Das mag stimmen oder auch nicht, klingt aber jedenfalls verdächtig danach, als hätte Meghan mittlerweile kapiert, dass sie sich mit ihrer feindseligen Haltung der vergangenen Jahre keinen Gefallen getan hat, und nun alles daransetzt, ihr angeschlagenes Image aufzupolieren. Denn nach diversen geplatzten Deals und dem Dauer-Zoff mit der royalen Familie stehen sie und Harry vor den Scherben ihres Lebens.