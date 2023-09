Prinz Harry & Queen Elizabeth: Ihre schönsten Momente!

Die letzten Jahre war die Beziehung zwischen Prinz Harry und Queen Elizabeth II. eher von Tiefschlägen als Glücksmomenten gezeichnet. Sein Exit aus der britischen Familie sorgte für eine große Kluft zwischen ihm und seiner Großmutter.

Doch als wäre das nicht genug, setzten sich Harry und Meghan 2021 mit Talkmasterin Oprah vor laufende TV-Kameras und gaben Details über ihr Leben als Royals preis, die in Großbritannien für einen wahren Paukenschlag im Palast sorgten. Auch die Tatsache, dass Harry in seiner Autobiografie "Reserve" sein Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie ganz genau beleuchtete, muss für die Queen ein Stich ins Herz gewesen sein.

Die Erscheinung des Buches am 10. Januar 2023 erlebte die Oma von Prinz Harry zwar nicht mehr mit, da sie knapp vier Monate vorher am 08. September 2022 auf Schloss Balmoral für immer ihre Augen schloss, heftige Kritik hagelte es für Harry und für sein Buch im britischen Königshaus und im Vereinigten Königreich dennoch. Viele stellten sich die Frage, warum Harry mit seinen Enthüllungen der royalen Familie solch einen Dolchstoß versetzt und keinen Respekt vor dem Andenken seiner Oma und ihrer Rolle als Jahrhundertmonarchin aufbringt.

Doch war zwischen Harry und der Queen wirklich alles so verfahren, wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Wohl kaum! Was vielen Royalisten nämlich nicht bewusst ist: Queen Elizabeth soll ihrem Enkel bis zu ihrem Tod immer wieder verziehen und seine Entscheidungen respektiert haben.

Vermutlich war dafür die Tatsache ausschlaggebend, dass Harry stets als Lieblingsenkel der Queen galt! Vor allem in der Zeit nach Lady Dianas tragischem Unfall soll Harry bei seiner Oma Schutz gesucht und gefunden haben. So war sie nicht nur für die Welt eine schillernde Monarchin, sondern hinter verschlossener Palasttür eine liebevolle Großmutter, der das Wohl ihrer Enkel stets am Herzen lag.

Wie innig das Verhältnis der beiden zueinander war, zeigten sie gerne bei gemeinsamen Auftritten. Schon als Kind zauberte Harry seiner sonst so kontrollierten Oma stets ein Lächeln auf die Lippen ...