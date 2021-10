Herzogin Meghan: Lüge aufgeflogen! Sie hat es schon wieder getan

Bittere Lüge aufgeflogen

In dem Interview hatte Meghan kritisiert, dass sie während ihrer Zeit als Royal kaum das Haus verlassen durfte. "Ich meine, es gab einen Tag, an dem eines der Familienmitglieder vorbeikam und sagte: 'Warum bleibst du nicht einfach ein bisschen versteckt, weil du jetzt überall bist'. Und ich sagte: ‚Ich habe das Haus in vier Monaten zweimal verlassen. Ich bin überall, aber nirgendwo‘": So soll es er nicht einmal erlaubt gewesen sein, mit ihren Freunden zum Essen zu gehen.

Der Autor Andrew Morton behauptet nun allerdings, dass das nicht der Wahrheit entspricht. So wurde Meghan "bei zahlreichen Gelegenheiten gesehen: Abendessen und Mittagessen in Notting Hill, Schönheitsbehandlungen in Kensington und verschiedene Einkaufstouren." Obwohl sie immer wieder erwischt wurde, sollen britische Zeitungen es abgelehnt haben, die Fotos ihrer Ausflüge zu kaufen. Der Grund: Die Vorschriften verbieten die Verwendung von Material, das durch "Einschüchterung, Belästigung oder anhaltende Verfolgung" erlangt wurde. Das gilt auch für Fotografen, die Stars ohne deren Zustimmung folgen!

Morton kritisiert außerdem Meghans Doppelmoral. "Sie fühlte sich vom System zum Schweigen gebracht und gefangen. Ihr Pass, Führerschein und Schlüssel wurden ihr weggenommen, als würde sie ein offenes Gefängnis betreten", schreibt er in "Meghan: A Hollywood Princess". "Das hielt sie jedoch nicht davon ab, zahlreiche Reden über die Stärkung von Frauen, Gleichberechtigung und andere Themen zu halten, während sie in privaten und kommerziellen Flugzeugen um die Welt reiste." Autsch...

