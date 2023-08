Herzogin Meghan: Macht sie sich jetzt etwa an Leonardo DiCaprio ran?

Der angeblich so dringende Wunsch nach mehr Privatheit dürfte damit endgültig als PR-Quatsch enttarnt sein … Denn privater wird's in Malibu garantiert nicht, im Gegenteil! Hier wohnen schließlich Mega-Stars wie Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Reese Witherspoon oder TV-Produzent Simon Cowell. Kein Wunder also, dass die Paparazzi in der Kleinstadt im Dauereinsatz sind. Aber vermutlich ist es gerade das, was Meghan jetzt sucht: Blitzlichtgewitter und jede Menge Aufmerksamkeit! Plus, natürlich: die Möglichkeit, quasi über den Gartenzaun nützliche Kontakte zu knüpfen.

Denn dass die Ex-Schauspielerin gerne wieder ins Film-Biz einsteigen würde, ist kein Geheimnis: Erst Anfang des Jahres hat sie einen Vertrag mit der renommierten Künstleragentur WME unterschrieben. In Malibu wäre das Paar ganz nah dran an wichtigen Hollywood-Entscheidern, wie ein Insider bestätigt: "Es gibt eine Malibu-Szene, in der sich große Stars, Produzenten und Studiomanager treffen, Kontakte knüpfen und bei Abendessen und Strandpartys Geschäfte abschließen." Und während seine Frau sich an A-Lister wie Leo ranwanzt, könnte der naturverbundene Harry in den Hollywood Hills seiner Wanderlust nachgehen.

Meghan sollte also ihr strahlendstes Lächeln aufsetzen, wenn sie demnächst an der Haustür ihrer neuen Villa Pakete für die prominenten Nachbarn annimmt! Denn dann könnten sich mit etwas Glück für sie noch ganz andere Türen öffnen …