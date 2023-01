Herzogin Meghan: Nach Prinz Harrys "Spare" - Sie schreibt ihre Autobiografie

Wie ein Hollywood-Agent gegenüber "The Mail on Sunday" sagte, soll Meghan wohl in die Fußstapfen ihres Mannes treten wollen und ihre eigene Autobiografie schreiben. "Um ehrlich zu sein, würde es mich überraschen, wenn Meghan ihre eigene Geschichte nicht veröffentlicht. Ich meine, wie viele Schauspielerinnen heiraten am Ende einen Prinzen?", sagt er.

Meghans Memoiren sollen Teil eines Vier-Bücher-Vertrages sein, welchen sie und Harry mit dem Verlag "Penguin Random House" abgeschlossen haben. Die Herzogin schrieb bereits ein Kinderbuch, mit dem Titel "Bench", welches im Juni 2021 erschien.

