Herzogin Meghan: Nächster Fehltritt! Sie missachtet Deal mit der Queen

Wieder einmal tritt Herzogin Meghan in ein Fettnäpfchen! Wie bei ihrem Auftritt im Podcast von Jamie Kern Lima – der CEO von IT Cosmetics – bekannt wurde, nutzt die 43-Jährige immer noch ihren einstigen royalen Titel! Während ihres Gesprächs verriet Kern Lima so, dass Meghan ihr vor etwa einem Jahr eine Geschenkbox mit Lebensmitteln und einer Dankeskarte geschickt habe. "Ich hatte ein sehr volles Haus, und plötzlich erfuhr ich, dass Sie mir diesen Geschenkkorb mit Eiscreme und selbstgemachter Erdbeersauce zum Überziehen des Eises vorbeigebracht hatten, nur um zu sehen, ob das meine Last erleichtert", sagte die Kosmetikchefin. Ein Foto des Geschenks zeigte dann die Karte mit dem Schriftzug: "Mit den Komplimenten ihrer Königlichen Hoheit, der Herzogin von Sussex"