Herzogin Meghan: Neuer TV-Auftritt sorgt für Hohn und Spott

Ihr Leben als Royal hat Herzogin Meghan schon lange hinter sich gelassen. Deshalb kann sie nun ihre eigenen Entscheidungen treffen und so viele Interviews geben, wie sie will. Besonders US-Talkmasterin Ellen DeGeneres dürfte sich darüber sehr freuen, denn sie konnte die 40-Jährige als Gast für ihre Show gewinnen. Bisher gibt es von dem Gespräch nur einen kurzen Ausschnitt im Internet zu sehen, doch der kommt bei den Fans der Sendung leider überhaupt nicht gut an...