Herzogin Meghan: Paukenschlag im Palast - Sie hatte Gefühle für Prinz William

Wie nun ehemalige Kommilitonen gegenüber "InTouch" behaupten, soll Meghan während ihrer Studienzeit von dem Gedanken besessen gewesen sein, ein Mitglied der britischen Königsfamilie zu werden. So war es ihr größtes Ziel, irgendwann einen Prinzen zu heiraten. Doch wer denkt, dass damals schon Prinz Harry in ihrer Vorstellung der Mann ihres Lebens war, liegt leider falsch. So soll Meghan nämlich einen echten Faible für Prinz William gehabt haben. Ein Insider erklärt dazu: "Meghan hatte ein Poster von Prinz William an ihrer Wand im Studentenwohnheim." Weiter heißt es: "Sie war in William verknallt – nicht in Harry." Autsch! Harte Worte, die nicht nur Harry einen tiefen Sicht versetzten! Auch Kate wird nach diesen Aussagen sicherlich vor Wut schäumen. Was an den Gerüchten dran ist, ist jedoch nicht bekannt. Bis jetzt hüllen sich die Royales dazu in Schweigen...