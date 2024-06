Herzogin Meghan: Pikante Geheimnisse! Eine neue Doku lässt sie zittern

Wie so oft ging auch dieser große Plan in die Hose: Eigentlich wollten Meghan und Harry sich während ihres Besuchs in Nigeria in pseudo-royalem Glanz sonnen, doch obwohl die beiden längst wieder daheim in Kalifornien sind, reißt der Ärger um die ohnehin umstrittene Reise nicht ab: Laut "Daily Mail" wurde der Trip nämlich teilweise von einem Mann finanziert, der in den USA als Krimineller gelistet ist: Allen Onyema, der dem Paar unentgeltlich Flüge innerhalb des afrikanischen Landes zur Verfügung stellte, wird wegen Geldwäsche gesucht. Sage und schreibe 20 Millionen Dollar sollen auf sein – illegales – Konto gehen.