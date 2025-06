Herzogin Meghan: Respektlose Ankündigung? Damit bringt sie Fans von Prinzessin Diana gegen sich auf

Die Herzogin von Sussex hat in den vergangenen Monaten ihre Lifestyle-Marke "As Ever" aufgebaut – ein Shop für Tee, Marmelade, Honig und nun auch Wein. Via Instagram kündigte sie die Markteinführung ihres Rosés mit einem eleganten Foto an: Eine sonnige Kulisse, Gläser, reife Aprikosen – perfektes Sommermarketing.