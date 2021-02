Herzogin Meghan: Schwere Vorwürfe - Bitter, was sie jetzt verkraften muss

Es ist kein Geheimnis, dass Herzogin Meghan kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater Thomas und ihrer Halbschwester Samantha hat. Immer wieder finden die beiden Wege, sie öffentlich zu blamieren, kritisieren und erniedrigen. In ihrem Buch "The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir" lässt Samantha kein gutes Haar an der ehemaligen "Suits"-Darstellerin und plaudert intime Details über ihre Familie aus. Wie bitter!